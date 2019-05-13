В России захотели убрать частные дорожные камеры

Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».

По данным издания, частные предприятия устанавливают видеокамеры только в тех местах, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Так, частники руководствуются возможностью наложить как можно больше штрафов, отметил вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

По его словам, неправильная эксплуатация фоторадарных комплексов, к которой также прибегают частные организации ради получения выгоды, часто ведет к ошибкам в их работе и необоснованным штрафам для водителей.

Согласно требованию ГОСТа 57145-2016, которым частные предприятия иногда пренебрегают, камеры устанавливаются в 3 метрах от дороги и не перекрываются столбами или деревьями. Перед самими комплексами должны быть установлены предупреждающие таблички 8.23 с соответствующими дорожными знаками. Автомобильный эксперт Сергей Ифанов посоветовал автомобилистам снимать на камеру мобильного телефона то, как установлен комплекс видеофиксации нарушений ПДД. Он отметил, что это поможет оспорить штраф в случае разбирательства.

На основании государственных контрактов некоторые регионы привлекают к фиксации нарушений ПДД частные предприятия из соображений снижения аварийности. Контракт заключается между местной службой ГИБДД, региональными управлениями дорожного хозяйства и юридическими лицами или частными предпринимателями. Если камеры закупают частники на свои деньги, то сначала они проходят процедуру проверки и сертификации оборудования. После этого оформляется договор на эксплуатацию, на основании которого частники получают фиксированную премию с каждого штрафа.

Ранее в системах видеофиксации нарушений ПДД по всей стране выявлены серьезные нарушения. По результатам проверки ГИБДД были выявлены ненадлежащее финансирование и хищение бюджетных средств, а также случаи превышения полномочий со стороны чиновников и картельные сговоры компаний.

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