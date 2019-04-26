Генпрокуратура раскрыла серьезные нарушения в системе дорожных видеокамер

В системах видеофиксации нарушений ПДД по всей стране выявлены серьезные нарушения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки Генпрокуратуры.

По данным издания, инспекция надзорного ведомства была инициирована ГИБДД.

В ходе проверки были выявлены ненадлежащее финансирование и хищение бюджетных средств, а также случаи превышения полномочий со стороны чиновников и картельные сговоры компаний.

В Новгородской области был осужден Сергей Слупицкий — директор «Агентства развития Новгородской области», занимавшегося созданием системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 миллиона рублей. Он получил полтора года колонии за превышение должностных полномочий.

Генпрокуратура выявила завышение цен на оборудование и картельный сговор в вологодском «Центре обеспечения региональной безопасности», также создававшей систему дорожных видеокамер.

В настоящее время проверка создания систем фиксации нарушений проводится в Еврейской автономной области.

Издание процитировало вице-премьера Максима Акимова, который заявлял, что дорожные камеры стали «средством коммерциализации» и обещал «придушить серые схемы» в этой сфере.

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