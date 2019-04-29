Наркоманов и злостных нарушителей ПДД объединят в один список

ГИБДД планирует создать единую базу данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Об этом газете «Известия» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

По его словам, создаваемый реестр обезопасит транспортные компании от принятия на работу водителей, ранее лишенных прав или числящихся как злостные нарушители. При этом в базу будут вноситься как российские граждане, так и иностранцы.

Мишуров также рассказал, что МВД планирует координировать свою работу с Минздравом, чтобы исключить возможность получения водительских прав людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Он пояснил, что в настоящее время лицензированные частные организации часто выдают клиентам справки, позволяющие претендовать на водительское удостоверение. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», — сказал он.

7 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения ПДД и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю. Документ предполагает внесение изменений в КоАП в части, где говорится о возможности выносить постановления об административном правонарушении без составления протокола. Сейчас это можно делать только через камеры на дорогах. В будущем же такое право могут получить и граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и установившие специальное приложение на смартфон.

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