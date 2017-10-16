К столетию революции нарушителей ПДД предложили освободить от штрафов

Освободить нарушителей правил дорожного движения (ПДД) от уплаты штрафов предложили к столетию революции в президентском Совете по правам человека (СПЧ), передает в понедельник, 16 октября, «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Михаила Федотова.

«Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», — рассказал он журналистам.

СПЧ предлагает совместить уголовную и административную амнистии. Последняя, по словам Федотова, предполагает отмену выплаты штрафа и может касаться нарушений ПДД и миграционных правил.

Под уголовную амнистию традиционно предполагается подвести женщин с детьми, пожилых людей и представителей ряда других категорий осужденных.

О планах правозащитников обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой об административной амнистии к столетию Октябрьской революции сообщалось в мае. Тогда речь шла о лицах, лишенных водительских прав, совершивших правонарушения, связанных с проведением митингов.

В свою очередь, в Кремле заявили о неготовности прокомментировать эту идею. «Какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет, потому что это достаточно новая инициатива», — сказал Песков.

В прошлый раз широкая уголовная амнистия была проведена в апреле 2015-го в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее, по словам Федотова, попали 240 тысяч человек. Предложенная СПЧ административная амнистия, в случае принятия, станет первой в истории современной России.