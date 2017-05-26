СПЧ предложил Путину провести первую в России административную амнистию

Президентский совет по правам человека (СПЧ) предложил провести в России административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. Об этом в пятницу, 26 мая, пишет «Коммерсантъ».

По мнению авторов идеи, помилование может облегчить жизнь миллионам граждан: водителям, лишенным прав, россиянам, совершившим экономические правонарушения, нарушителям иммиграционного режима и правил проведения митингов.

«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов, назвав инициативу «абсолютно новаторским ходом».

Он уточнил, что уже передал записку с концепцией ее проведения первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко. По его словам, совет готов подготовить проект соответствующего постановления для внесения в Госдуму.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году за административные правонарушения были осуждены 6,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона отправили под арест (максимум до 15 суток), 3,7 миллиона получили штрафы, а 496 тысяч лишили водительских прав, отмечает газета.

В середине марта в КПРФ выступили с инициативой провести в 2017 году амнистию для лиц, совершивших мелкие преступления, приурочив ее к столетним юбилеям двух русских революций — Февральской и Октябрьской.

В апреле 2015-го была объявлена президентская амнистия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее, в частности, попали граждане, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной.