Песков отреагировал на идею о проведении административной амнистии

В Кремле пока не готовы комментировать предложение Совета по правам человека при президенте о проведении в России первой административной амнистии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет, потому что это достаточно новая инициатива», — сказал Песков.

Ранее в пятницу стало известно, что СПЧ планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой провести административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. Помилование, по мнению авторов идеи, может облегчить жизнь миллионов граждан, например, лишенных прав водителей, лиц, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

Глава СПЧ Михаил Федотов передал записку с концепцией проведения амнистии первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, а также заявил о готовности совета подготовить проект соответствующего постановления для внесения в Госдуму, передает «Коммерсантъ».

Газета привела данные судебного департамента при Верховном суде России, согласно которым в 2016 году за административные правонарушения были осуждены 6,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона отправили под арест, 3,7 миллиона получили штрафы, а 496 тысяч — лишены водительских прав.

В апреле 2015-го было объявлено о президентской амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.