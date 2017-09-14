ЛДПР предложила объявить амнистию к столетию Октябрьской революции

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи со столетием Октябрьской революции. Соответствующий документ зарегистрирован в думской базе данных в четверг, 14 сентября.

Авторами инициативы выступили либерал-демократы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Сергей Иванов. «Предложение основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета госвласти», — сказал ТАСС Нилов.

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По его словам, амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и тех, кто совершил преступление до 18 лет, на матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также на инвалидов первой, второй и третьей групп. При этом авторы инициативы подчеркивают, что осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления не следует освобождать от судебного наказания.

26 мая президентский совет по правам человека (СПЧ) предложил провести в России административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. В марте в КПРФ выступили с аналогичной инициативой, однако коммунисты предлагали приурочить ее к столетним юбилеям двух русских революций — Февральской и Октябрьской.

В апреле 2015-го была объявлена президентская амнистия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее, в частности, попали граждане, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной.