Россиян будут наказывать за намеренно запачканные автомобильные номера

Пленум Верховного суда (ВС) принял постановление, разъясняющее судам, как наказывать нарушителей ПДД. В частности, водителей будут штрафовать или лишать прав за намеренно скрытые или запачканные автомобильные номера, сообщает «Коммерсантъ».

Разъяснения касаются в том числе статьи 12.2 КоАП («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»). Так, если водитель намеренно прикрыл номер автомобиля бумагой, картоном, грязью или снегом, то суд может назначить ему штраф до пяти тысяч рублей или лишить прав. Однако для этого инспектор должен доказать умышленность действий водителя. Если номер покрылся грязью или снегом при движении на трассе и умышленность действий водителя не доказана, ему грозит 500 рублей штрафа. Если водитель сам удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление автомобилем с подложными номерами. За это грозит лишение прав на срок до года.

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Верховный суд также разъяснил установку на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп, которые светят ярче обычных галогеновых и потребляют меньше электроэнергии, но могут ослепить встречный поток. Ранее ГИБДД оформляла такие нарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП («Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям»), и водителей лишали прав. Согласно новым разъяснениям, за подобное нарушение суды будут штрафовать водителей на 500 рублей по часть 1 статьи 12.5 КоАП «(Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещен)». По мнению эксперта по световым приборам Григория Шухмана, теперь у инспекторов не будет возможности произвольно решать, по какой части статьи наказывать водителя за проблемы с фарами.

Кроме того, согласно новому постановлению, участники движения не должны уступать водителям, выехавшим на обочину. Это правило также касается тех, кто едет по встречной полосе на улице с односторонним движением либо выезжает на красный свет.

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Верховный суд также уточнил применение статьи 12.24 КоАП («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), которая предусматривает наказание для водителей, спровоцировавших аварию с пострадавшими. За это сейчас можно получить штраф в 2,5 тысячи рублей или лишиться прав. ВС пришел к выводу, что водитель не может одновременно быть и виновником, и потерпевшим. Поэтому, если автомобилист врезался в дерево и повредил руку при ударе, но других пострадавших не было, материалы по статье 12.24 КоАП не должны передаваться в суд.

Если водитель «предпринимает усилия, препятствующие проверке», суд может расценить это как отказ от обязательной процедуры. Суд также может проверить сведения о подготовке врача либо фельдшера или лицензию на медицинскую деятельность в больнице, где проверяют водителей. Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева назвала «важным» этот пункт постановления. Она пояснила, что раньше суды отклоняли ходатайства водителей или их защитников о запросе данных врачей. Теперь эта обязанность суда закреплена документально, считает Соловьева.

Разъяснения начнут применять с момента публикации. Постановление от 24 октября 2006 года частично отменят. Юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов считает, что многие вопросы остались без разъяснения. Например, «надстройки местечковых властей», такие как КоАП Москвы. В Москве для борьбы со стоянкой на газонах используют штраф в пять тысяч рублей по статье 8,25 КоАП Москвы.

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