В МВД открестились от предложения без суда ограничивать права водителей

В МВД России не планируют разрешать инспекторам ГИБДД без суда ограничивать действие водительских прав и отказываться от административных арестов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве заявили, что сообщения о планах расширить полномочия инспекторов и отказаться от административных арестов «не являются официальной позицией». Там добавили, что прозвучавшие 20 июня на научно-практической конференции предложения носили «дискуссионный характер». Кроме того, информация в некоторых СМИ была «освещена фрагментарно» и с искажением смысла, заявили в МВД.

21 июня сообщалось, что представители МВД предложили скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Это произошло на конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. В числе прочих там высказывалась идея наделить инспекторов ДПС полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав россиян, как это уже могут делать судебные приставы. Кроме того, звучали предложения существенно сократить число составов правонарушений, которые находятся в компетенции ГИБДД, «оставив наиболее опасные», а также полностью отказаться от административного ареста, предусмотренного действующим КоАП.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!