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Россиянка за рулем BMW отметила шампанским встречу с ГИБДД

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vesti.ru

В Санкт-Петербурге водитель BMW после остановки сотрудниками ГИБДД стала пить шампанское, отпуская в адрес полицейских нелестные отзывы. Об этом в среду, 19 июня, сообщают «Вести.ру».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что женщина сначала игнорировала полицейских, разговаривая по телефону, а потом подписала протокол, не покидая салон машины.

«Могу еще раз расписаться, теперь красиво. Вам понятна моя подпись? Понятна, я говорю?» — спросила она у сотрудника ГИБДД, активно используя ненормативную лексику.

Сообщается, что женщина проехала на красный сигнал светофора и отказалась остановиться по первому требованию. По словам очевидцев, она была пьяна. Сама героиня ролика настаивает, что пить шампанское вместе со спутником они начали уже после того, как отдали документы полицейскому.

В марте 2018 года сообщалось, что в Башкирии остановленная гаишниками пьяная россиянка за рулем Daewoo Matiz отказалась выходить из машины и принялась ломать ее изнутри топором. По словам очевидцев, снявших действия женщины на видео, она не обращала внимания на плач ребенка, сидевшего на заднем сиденье.

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