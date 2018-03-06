Пьяная россиянка изрубила свою машину топором на глазах у ребенка и гаишников

Стерлитамак ДТП / ВКонтакте

В Башкирии остановленная гаишниками пьяная россиянка за рулем Daewoo Matiz отказалась выходить из машины и принялась ломать ее изнутри топором, сообщается в паблике «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, снявших действия женщины на видео, она не обращала внимания на плач ребенка, сидевшего на заднем сиденье.

Инцидент произошел днем в понедельник, 5 марта, на улице Ибрагимова в городе Стерлитамак. Сотрудниками ГИБДД все же удалось уговорить женщину выйти из машины и усадить ее в патрульный автомобиль.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!