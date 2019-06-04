В России объявят новый запрет для злостных нарушителей ПДД

В России планируют создать единую систему с базой данных о злостных нарушителях. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров.

Водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения или были лишены водительских прав, запретят пользоваться сервисами каршеринга. «Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан», — заявил Мишуров. Он подчеркнул, что в базу будут внесены сведения не только о россиянах, но и иностранцах.

Представитель каршеринговых компаний поддержали инициативу, однако предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

По данным Сбербанка, которые приводит издание, число пользователей каршеринга в 2018 году достигло 229 тысяч человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей.

В конце апреля сообщалось, что ГИБДД объединит наркоманов и злостных нарушителей в один список. Отмечалось, что это обезопасит транспортные компании от принятия на работу водителей, ранее лишенных прав или числящихся как злостные нарушители.

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