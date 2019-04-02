Электромобили станут дешевле

Стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в России может сравняться в ближайшие несколько лет, если государство продолжит поддержку зарядных станций, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group (BCG).

Сейчас в стране, по данным BCG, на 2,5 тысячи электромобилей (парк на 1 июля 2018 года) приходится около 170 зарядных станций, это 0,068 станции на один автомобиль. Срок окупаемости каждой станции составляет до 7,5 года.

В России в рамках стратегии развития автомобильной промышленности уже был официально поставлен вопрос о необходимости расширения рынка автомобилей на альтернативных источниках топлива. Владельцы электрокаров в Москве получили возможность парковаться бесплатно, в Санкт-Петербурге электромобили освободили от уплаты транспортного налога. Сейчас решается вопрос доступа электромобилей на полосы для маршрутных транспортных средств.

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По мнению экспертов BCG, зарядная инфраструктура в России также должна на начальном этапе развиваться за счет господдержки. Как показывает западная практика, благодаря этому автоконцерны также стараются инвестировать в развитие зарядных станций, чтобы поднять спрос на свою продукцию.

В Европе затраты на владение электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в сегменте C («гольф-класс») сравняются уже в 2022 году (при 10-летнем сроке владения). Всего в мире насчитывается более 320 тысяч стандартных зарядных станций и 120 тысяч станций быстрой зарядки. Больше всего станций в Нидерландах — 0,27 станции на один электромобиль, далее следуют Германия (0,22 станции), Китай (0,17 станций) и Япония (0,14 станций).

Ранее сообщалось, что для электромобилей могут ввести автомобильные номера зеленого цвета. Таким образом хотят подчеркнуть экологичность этого транспорта и повысить его популярность.

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