В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров

В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность. Об этом рассказал советник одного из руководителей рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин, передает РИА Новости.

Согласно замыслу «Автонета», это должно стать началом по увеличению популярности экологичного транспорта в России. Инициативу направят в Минтранс и МВД РФ для согласования и дальнейшего утверждения в правительстве.

Сама идея о зеленых номерах пришла во время обсуждений предложений по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для «зеленого» транспорта.

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По словам Малкина, на данный момент общественная организация лоббирует внедрение дополнительных мер по популяризации электромобилей, введение определенных послаблений и льгот. «Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе», — отметил он.

В настоящий момент электромобили не очень популярны у Россиян, Малкин уверен, что основная причина — отсутствие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

На текущий момент льготы для электромобилей предусмотрены в Москве: их владельцы могут бесплатно пользоваться городскими парковками. В Московской области водители электрокаров освобождаются от выплат транспортного налога. Согласно Парижскому соглашению по климату 2015 года, подписанному в том числе и Россией, страны обязуются постепенно перейти на электромобили. На 1 июля 2018 года в РФ насчитывалось примерно 2,5 тысячи электромобилей.

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