BMW и Porsche подготовили неприятный сюрприз для Tesla

BMW и Porsche представили инновационную электрозаправку, которая заряжает электромобиль за рекордные три минуты. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отмечает, что немецкие автоконцерны теперь превосходят Tesla на этом рынке.

Немецкие компании утверждают, что их электрозаправки могут зарядить электрокар менее чем за три минуты, при этом заряда будет достаточно для того, чтобы проехать около 100 километров. Мощность супербыстрых зарядок составляет 450 киловатт, что в три раза выше, чем у Tesla. Максимальная скорость зарядки от Tesla — 15 минут, за которые автомобили заряжаются на 80 процентов, а для полного заряда им потребуется около 30 минут.

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Агентство отмечает, что необходимость создания и развития электрозаправок для мировых автоконцернов является вынужденной мерой — компании должны соблюдать все более жесткие экологические требования. Однако минусы электроиндустрии, такие как низкий запас хода и медленная заправка, долгое время мешали бурному развитию электромобилей, теперь же, предполагает Bloomberg, одна из этих принципиальных проблем может быть решена.

Помимо BMW и Porsche, в разработке супербыстрой заправки принимали участие Siemens и профильные компании, специализирующиеся на зарядках и батареях — Allego и Phoenix Contact E-Mobility. Первая зарядка на днях была открыта в Баварии, ею бесплатно могут пользоваться все владельцы электромобилей BMW.

Единственный недостаток новых суперзаправок — модели BMW не смогут поглотить столько энергии, они рассчитаны всего лишь на 50 киловатт, однако немецкий концерн планирует исправить этот недочет уже через год, увеличив возможности принятия мощности в три раза.

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