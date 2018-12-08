Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире

Бизнесмен Илон Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как делать это правильно. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить, что я понятия не имею, как употреблять марихуану. Я в принципе не умею это делать, честно», — заявил Маск.

Также предприниматель отметил, что его необычное поведение — следствие импульсивного характера. По его словам, импульсивность выражается и в его публикациях в социальных сетях. «Кто-то самовыражается, используя свои волосы, а я использую Twitter», — заметил он. Маск добавил, что не хочет придерживаться какого-то «шаблона» гендиректора.

Несмотря на импульсивность, заметил бизнесмен, созданная им компания Tesla — свидетельство предельной стабильности. По его словам, компания давно бы развалилась, если бы он был по-настоящему сумасбродным.

7 сентября стало известно, что Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience. Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. В американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года. Впоследствии фотография довольного предпринимателя разошлась на мемы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!