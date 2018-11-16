Илон Маск отправился на поиски рыцаря

Илон Маск ищет кандидата на должность рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую начала строить компания The Boring Company. Об этом сам Маск сообщил в своем Twitter.
«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей», — написал он.
На сайте самой компании действительно числится вакансия стражника. При этом указывается, что данная позиция будет доступна только два дня.
Неизвестно, пошутил ли предприниматель или говорит правду. Маск — любитель неординарных заявлений в Twitter. Например, 1 апреля он сообщил о банкротстве компании Tesla из-за продажи пасхальных яиц.
7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Это заявление вылилось в разбирательство с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) и уходом Маска с поста совета директоров.
The Boring Company — инфраструктурная и туннельная строительная компания, основанная Маском в 2016 году.