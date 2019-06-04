Российские водители оценили возможный запрет на каршеринг для нарушителей ПДД

Инициатива ГИБДД о запрете на пользование сервисами каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения или были лишены водительских прав, неправомерна с юридической точки зрения. Об этом заявил председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, подобный проект не может быть принят, так как наказание за нарушение ПДД предусмотрено и ограничено положениями КоАП РФ, и дополнительные санкции — например, помимо уплаты штрафа — незаконны.

«Какие-либо иные последствия, тем более гражданско-правовые, а здесь речь идет именно о заключении договора, совершенно неприемлемы и неуместны», — заключил собеседник издания.

Ранее 4 июня начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров заявил о том, что в стране планируют создать единую систему с базой данных о злостных нарушителях. Сообщалось, что таким водителям, которые «несут в себе угрозу для законопослушных граждан», могут запретить пользоваться услугами каршеринга.

Также отмечалось, что представители каршеринговых компаний поддержали инициативу, однако предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

По данным Сбербанка, число пользователей каршеринга в России в прошлом году достигло 229 тысяч человек. Средняя цена поездки составляет 260 рублей.

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