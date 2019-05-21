За российскими дорогами будут следить дроны

Систему мониторинга дорог при помощи беспилотников планируют запустить в России к 2021 году. Благодаря этому в режиме реального времени будут фиксироваться степень загрязнения трасс и их физические повреждения, такие как ямы и выбоины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Информация будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа», — сказали в НТИ.

Собранные данные будет автоматически анализировать искусственный интеллект, а потом передавать эту информацию чиновникам и ответственным дорожным компаниям. Цель проекта — повысить качество и оперативность ремонта и уборки дорог.

В апреле в Красноярске инспекторы ГИБДД начали вычислять нарушающих ПДД водителей с помощью квадрокоптера. С его помощью за час удалось поймать пять нарушителей.

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