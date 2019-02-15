Беспилотники начали следить за санкционкой

Федеральная таможенная служба начала использовать беспилотники для контроля ввоза в Россию санкционной продукции. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев.

Он пояснил, что ведомство с 2018 года привлекает авиацию Росгвардии, и с помощью дронов следит за проселочными дорогами, по которым перемещаются грузовики. Если транспортное средство ранее попадалось на перевозке запрещенных товаров, и было опознано с помощью беспилотника, то представители власти обратят на груз пристальное внимание.

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В октябре 2018 года Селезнев рассказывал, что контрабандисты придумывают новые способы обойти запрет на ввоз. Для того чтобы ввести в заблуждение таможенную службу, нарушители в основном прибегают к перемаркировке товара. Такой продукт нельзя назвать санкционным, следовательно, он не уничтожается. «В этом случае товар либо возвращается туда, откуда прибыл, либо передается в Россельхознадзор как товар без маркировки. Там налажена работа с такой продукцией», — отметил он.

Основной поток запрещенной к импорту продукции идет через границы с Белоруссией и Казахстаном, входящими в Таможенный союз. При этом число постов досмотра значительно меньше, чем количество путей проезда. Поскольку таможенного контроля между странами нет, и зачастую те, кого не пропустили с контрабандой, находили способы доставить ее по другим трассам.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В Россию запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться. За три года с момента введения продуктового эмбарго было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.