Таможенники разоблачили популярный метод ввоза «санкционки»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила принцип работы популярного способа обхода продуктового эмбарго. Об этом РИА Новости рассказал начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ведомства Валерий Селезнев.

Он отметил, что способы обойти запрет становятся все изощреннее. «Сейчас лобовой санкционки, когда открываешь машину, а на продукции написано "Польша" — крайне мало. Есть отдельные безумцы, которые катаются и ничего не боятся», — сказал Селезнев.

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Для того, чтобы ввести в заблуждение таможенную службу, нарушители в основном прибегают к перемаркировке товара. Такой продукт нельзя назвать санкционным, следовательно он не уничтожается. «В этом случае товар либо возвращается туда, откуда прибыл, либо передается в Россельхознадзор как товар без маркировки. Там налажена работа с такой продукцией», — заметил он.

По его словам, ФТС усиливает контроль по санкционным товарам после летнего спада поставок, когда везти запрещенную продукцию было невыгодно. Увеличение ввоза овощей и фруктов из стран, на которые действует продуктовое эмбарго, связано с фактором сезонности, отметил Селезнев. «Сейчас уже перемаркированные польские яблоки, фрукты потихонечку начинают появляться на нашем рынке. Подобная сезонность происходит и перед Новым годом», — объяснил он.

В середине октября стало известно об уничтожении рекордной партии санкционных сыров и колбас.

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