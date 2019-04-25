Инспекторы ГИБДД начали вычислять нарушителей с помощью дронов

Youtube / 7 канал Красноярск

Инспекторы ГИБДД в Красноярске начали следить за соблюдением правил дорожного движения с помощью квадрокоптера. Он был размещен над одной из дорог города и за полчаса зафиксировал два нарушения, сообщает «7 канал Красноярск».

Парящий в воздухе дрон находится в нескольких метрах от дорожного патруля. Когда аппарат замечает нарушителя, правоохранители успевают остановить его.

Такой метод оказался абсолютно законным, поскольку в административных делах доказательствами могут служить любые материалы, в том числе видеозаписи с незарегистрированного летательного аппарата.

Телеканал отмечает, что красноярские инспекторы впервые использовали коптер в начала апреля и в тот день за час поймали пять нарушителей. Пока они планируют применять его только на нерегулируемых пешеходных переходах.

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