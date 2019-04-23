В России предложили обязать водителей с детьми ездить медленнее

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил снизить максимальную разрешенную скорость для водителей, перевозящих детей. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает ТАСС.

«Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 километров в час от той скорости, которая у нас максимальная», — сказал Черников.

В то же время МВД России пообещало жестко контролировать технический осмотр автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой считает необходимым наказывать за подобные нарушения в том числе уголовно.

«Я об оценке стопроцентной необходимости — нужны "гильотины" на те виды бизнеса, где есть риски для трагедий, они должны нести наиболее серьезную ответственность вплоть до уголовной», — заявил он.

Ранее во вторник сообщалось, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил ограничить возможность пользоваться скидками на оплату штрафов ГИБДД тем, кто систематически нарушает правила дорожного движения.

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