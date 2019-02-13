Медленная езда по трассам России станет в три раза дороже

Штраф за полную остановку на автомагистралях вне специальных площадок и езду по ним со скоростью меньше 40 километров в час решили увеличить в три раза. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовило Министерство транспорта России.

Предполагается, что штраф будет увеличен с одной до трех тысяч рублей.

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Как говорится в пояснительной записке, инициатива призвана снизить аварийность.

Ранее Министерство транспорта России поддержало предложение правительства о наказании водителей за превышение допустимой скорости движения на 10 километров в час, чтобы снизить уровень угрозы жизни и здоровью в аварийных ситуациях.

14 декабря стало известно о том, что российское правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД. Сообщалось, что до 1 марта 2019-го чиновники должны решить, как наказывать водителей, превысивших скорость на 10 километров в час. На данный момент штрафы выписываются при превышении допустимого лимита более чем на 20 километров в час.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года выписано более 80 миллионов штрафов за превышение скорости на 20-40 километров в час — это самое распространенное нарушение на трассе. В случае принятия поправки в КоАП количество выписываемых штрафов в одной только столице может возрасти на 50 миллионов экземпляров — это в два раза больше, чем за все нарушения ПДД.

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