Путин увеличил льготу на оплату дорожных штрафов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам восстанавливать 50-процентную скидку на оплату дорожных штрафов по запоздавшим «письмам счастья». Документ опубликован на портале правовой информации.

«В случае, если копия постановления о назначении штрафа поступила после истечения 20 дней со дня вынесения, то указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — отмечено в тексте.

В настоящее время, российские водители могут оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения в первые 20 дней с 50-процентной скидкой.

По данным МВД за нынешний год, из 122 миллионов вынесенных постановлений почти 120 миллионов были погашены с этой льготой, передает РИА Новости.

Ранее 19 декабря сообщалось о главе Татарстана Рустаме Минниханове, потребовавшем от подчиненных и депутатов республики подготовить законопроект для Госдумы об отмене скидок для штрафов ПДД.

Минниханов назвал подобную меру популизмом, из-за которого бюджет только его региона теряет миллиарды рублей.

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