Российских водителей предложили лишить скидки на оплату штрафов

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил ограничить возможность пользоваться скидками на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права — оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», — заявил Ликсутов на конференции «Безопасная дорога» во вторник.

Также он призвал ежегодно индексировать штрафы за нарушение ПДД. «Неважно какие проценты... Я считаю, что эта работа должна быть организованной и постоянной», — пояснил он.

В настоящее время при досрочной оплате штрафов ГИБДД действует 50-процентная скидка.

В феврале сообщалось, что в России планируют ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и отменить скидки на оплату штрафов за некоторые правонарушения. По данным газеты «Коммерсантъ», соответствующие предложения уже тогда находились на рассмотрении в правительстве.

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