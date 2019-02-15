Россиян заставят ездить медленнее и платить штрафы без скидок

В России планируют ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и отменить скидки на оплату штрафов за некоторые правонарушения, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие предложения уже находятся на рассмотрении в правительстве.

Так, Минтранс выступил за введение штрафа 500 рублей за превышение скорости на десять километров в час (в настоящее время, ответственность наступает при превышении на двадцать и более — прим. «Ленты.ру»).

В МВД поддержали инициативу, добавив, что наказывать за это нужно в границах населенных пунктов, а в столичном Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД) предложили вовсе убрать нештрафуемый порог и привлекать к ответственности даже за самое минимальное превышение скоростного режима.

Полицейское ведомство предлагает отменить 50-процентную скидку на оплату в короткий срок штрафов за неправильную парковку и стоянку, а также за использование подложных или нечитаемых номеров.

ЦОДД и МВД разошлись во взгляде на ответственность за отказ водителя уступить дорогу пешеходу. Столичный центр требует ее усилить, а в полиции утверждают, что этого не требуется: штраф увеличили в 2017 году и с тех пор количество подобных нарушений заметно снижается.

Предложения в части санкций за нарушение правил дорожного движения были подготовлены к началу февраля по поручению вице-премьера Максима Акимова.

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