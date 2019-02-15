Ставший Героем России ветеран Афганистана рассказал о безразличии к награде

Воевавший в Афганистане советский и российский офицер Владимир Ковтун, которому было присвоено звание Героя России, сообщил, что награда не вызывает у него никаких эмоций. Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ в пятницу, 15 февраля.

По словам ветерана, в целом он положительно относится к новому званию, но считает, что оно мало что изменит. «А какие могут быть эмоции? (...) Какое звание может прибавить любовь к родине, к матери? Как относился, так и буду относиться [к родине]. Это абсолютно не прибавляет и не убавляет [любви к родине]», — пояснил он, добавив, что в его жизни и так происходит много событий.

Ковтун подчеркнул, что награда стала для него неожиданностью. «Родина не забыла», — заметил собеседник телеканала. Также он сообщил, что вспоминает боевые действия, так как это его «молодость» и «вехи карьеры офицера».

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Указ о присвоении Ковтуну звания Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни» был подписан президентом Владимиром Путиным 15 февраля.

Ковтун служил в 186-м отдельном отряде спецназначения Генштаба ГРУ. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар он в составе группы под руководством майора Евгения Сергеева сумел захватить один из образцов американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» и дипломат с документацией к нему. Трофей стал доказательством вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. Боевые действия с поддержанными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.

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