Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России советскому и российскому офицеру Владимиру Ковтуну, воевавшему в Афганистане. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщается на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится в сообщении.

Ковтун служил в 186-м отдельном отряде спецназначения Генштаба ГРУ. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар он в составе группы под руководством майора Евгения Сергеева сумел захватить один из трех образцов американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» и дипломат с документацией к нему. Трофей стал доказательством вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

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Как вспоминает сам Ковтун, он не сразу узнал, что именно удалось захватить. «Особо рассматривать трофеи было некогда. (...) Я открыл дипломат, а там полная документация по “Стингеру”. Начиная от адресов поставщиков в Штатах и заканчивая подробной инструкцией по пользованию комплексом. Тут уж мы вообще от радости обалдели», — приводит его слова в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее 15 февраля стало известно о том, что Минобороны России рассекретило документы об Афганской войне. Среди выложенных документов — переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках. Посетители сайта ведомства смогут ознакомиться с целями и задачами, поставленными перед советскими войсками, о разведывательных и специальных операциях, а также героях и их подвигах.

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. Боевые действия с поддержанными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.

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