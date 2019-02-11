Жириновский поведал о советских ошибках в Афганистане

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере войны в Афганистане рассказал о вреде однопартийного режима для государственной политики. Свою позицию по данному вопросу политик озвучил в интервью «Ленте.ру».

«Называют самые разные причины крушения СССР: дефицит, плановая экономика, обрушение цен на нефть, холодная война, война в Афганистане и так далее. Это все по отдельности правильно, но главная причина не в этом, она в том, что у власти 70 лет был однопартийный режим, который постоянно допускал ошибки», — полагает Жириновский. При этом, по его словам, ошибкой был и ввод войск в Афганистан, и то, как был осуществлен их вывод.

«В ЦК КПСС долго не хотели принимать такое решение. Армия, КГБ, МИД, сам генсек Леонид Брежнев был против. Все понимали, что последствия могут быть значительнее, чем цель, которую мы там преследовали. Но одно единственное событие все изменило», — рассказывает Жириновский. «В сентябре 1979 года генсек ЦК компартии Афганистана Нур Мохамед Тараки проездом останавливается в Москве и встречается с Брежневым. Они так целовались, обнимались, что Брежнев очень растрогался. Через несколько недель Тараки был убит. Его задушил в кровати политический конкурент, новый глава Афганистана Хафизулла Амин. Брежнев был очень раздражен: как так, Тараки был его другом, он с ним обнимался и целовался, в верности клялся, а тут его убивают. И он единолично принимает ошибочное решение ввести войска в Афганистан, чтобы отомстить за друга. А однопартийный режим позволил ему это сделать», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Вывод войск из Афганистана Жириновский считает правильным решением, но он возмущается тем, что СССР «бросил режим, который сам же там и установил».

По мнению российского политика, Мохаммад Наджибулла был очень сильным и авторитетным руководителем, поэтому даже после полного ухода советских войск из Афганистана он четыре года сохранял власть.

«От нас ему нужны были только поставки топлива и патронов — все это было в СССР в избытке. Но новый генсек Горбачев единолично принял решение развернуться на Запад, проводить только прозападную линию, а там ему нашептывали: "Уходи из Средней Азии, уходи из Афганистана". Это ведь все лакомые кусочки: газ, нефть, уран, цветные металлы. И вот опять позиция одного человека приводит к тяжелой ошибке. Горбачеву понравился Запад, и он бросил Афганистан», — посетовал Жириновский.

При этом текущую сирийскую кампанию лидер ЛДПР одобряет: «Мы сейчас на многих ошибках научились. Вот в Сирии все верно сделали, помогли режиму самостоятельно уничтожить террористов без ввода большого контингента войск, только авиация и разведка».

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. Боевые действия с поддержаными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.