Белорусы высказались о присоединении к России

Белорусские региональные паблики «ВКонтакте» запустили опросы, в которых предлагали подписчикам высказаться о включении страны в состав России. Об этом сообщает местное издание UDF.by.

Голосование проводят сообщества нескольких белорусских городов, к примеру, Минска, Бреста, Витебска, Борисова, Слуцка и Пружанов. Большинство пользователей сети выступили против вхождения Белоруссии в состав России. Выделился только Витебск — там 39 процентов проголосовавших одобрили такую перспективу, 33 — отвергли.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его государство никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» для этой страны святое.

Как отмечает портал, опросы стартовали после высказывания лидера ЛДПР Владимир Жириновского. В своем Telegram-канале он заявил, что большинство белорусов поддержит присоединение к России.

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