Депутаты Госдумы захотели познакомиться поближе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею создания парламентского клуба, где депутаты могли бы общаться в неформальной обстановке. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 10 января.

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С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе пленарного заседания он пожаловался на невозможность познакомиться с коллегами поближе. «Мы 30 лет друг друга видим только в затылок», — посетовал он.

Володин, в свою очередь, предложил обсудить формат клуба со всеми фракциями.

«Безусловно, такая возможность может быть в помощь. Нам только важно, чтобы это были не посиделки в ресторанах», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

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