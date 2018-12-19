Медведев призвал чиновников не «бронзоветь»

Чиновники должны правильно реагировать на критику депутатов, поскольку в ходе дискуссии рождается истина, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на итоговом заседании Госдумы. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 декабря.

«Никто не должен "бронзоветь", каждый руководитель ведомства, когда ему, тем более законодатели, указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», — сказал Медведев на итоговом заседании Госдумы.

По мнению премьера, у правительства с законодателями сложились конструктивные отношения.

В апреле прошлого года премьер-министр ответил на критику депутатов нижней палаты парламента, которые указали на слабую работу правительства. Медведев призвал недовольных спуститься на землю, и напомнил, что кабмин действует в условиях санкций.

Об «очень слабенькой» работе министров, в частности, заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунист ставил вопрос о необходимости кадровых изменений в составе правительства.

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