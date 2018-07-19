Критикующего Facebook чиновника уличили в избегании ФСБ

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров не появлялся в Челябинске с начала доследственной проверки, которую проводит местное управление ФСБ в связи с возможным нецелевым расходованием средств. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает «URA.RU» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в настоящее время чиновник находится в Москве. «В Москве у него серия переговоров с возможными участниками проекта уральской ВСМ Челябинск — Екатеринбург», — сказал собеседник. Сколько челябинский вице-губернатор планирует пробыть в столице, не уточняется.

Гаттаров и первый замминистра экономического развития области Антон Бахаев готовили российско-казахстанский форум, прошедший в Челябинске в ноябре 2017 года. Мероприятие проходило на площадях АО «Конар» с участием президентов России и Казахстана. Представители силового ведомства подозревают, что часть из выделенных на организацию форума денег была потрачена не по назначению. По данным «URA.RU», доследственная проверка началась в мае.

Гаттарова назначили заместителем губернатора Челябинской области в феврале 2014 года. При вступлении в должность он говорил, что займется информационными технологиями.

Руслан Гаттаров известен, в основном, как критик крупных иностранных интернет-компаний в России, в том числе Google и Facebook. Занимая должность сенатора в 2013 году, он указывал на вероятность того, что американские компании разглашают конфиденциальную информацию своих пользователей.

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