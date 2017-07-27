Губернатору Ленобласти посоветовали сечь провинившихся замов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал наказывать ответственных лиц за ухудшение инвестиционного климата региона. Об этом сообщает 47news в четверг, 27 июля.

На заседании правительства вице-губернатор по экономике Дмитрий Ялов заявил, что чиновники много делают для развития бизнеса, но до предпринимателей соответствующая информация не доводится.

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Дрозденко посоветовал своему заместителю усилить работу по освещению правительственных инициатив. Глава региона подчеркнул, что, если ситуация не изменится, Ялова накажут «морально и материально». «До физического наказания, надеюсь, не дойдет», — добавил он.

«Сечь надо», — прошептал кто-то в микрофон в ответ на слова губернатора. Имя спикера издание не уточняет.

18 апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий лишать мандатов региональных депутатов за плохую работу.

Ранее в этом же месяце Дрозденко призвал муниципальных чиновников адекватно воспринимать критику населения. При этом в конце прошлого года он попросил жителей области не жаловаться на его работу президенту России Владимиру Путину.