Членов заксобрания Петербурга призвали воспитывать детей в уважении к депутатам

Представитель партии «Народ против коррупции» Виталий Федоров призвал членов Законодательного собрания Санкт-Петербурга воспитывать детей в любви и уважении к депутатам. Об этом сообщает «Фонтанка» в среду, 21 июня.

По данным издания, в ходе заседания парламента были заслушаны просьбы и жалобы представителей шести малых партий. Федоров подверг депутатов резкой критике, указав, в частности, что они опаздывают на работу.

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Член «Коммунистов России» Михаил Машковцев обратил внимание ЗакСа на рост тарифов ЖКХ. Председатель регионального отделения партии «За женщин» Тамара Вашутина посетовала, что в Эрмитаже мало картин, написанных представительницами прекрасного пола.

В «Трудовом фронте» обвинили народных избранников в том, что те избраны меньшинством и не представляют интересов трудящихся. Также члены политобъединений раскритиковали качество очистки холодной воды.

18 апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий лишать мандатов региональных депутатов за плохую работу.