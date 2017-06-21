Членов заксобрания Петербурга призвали воспитывать детей в уважении к депутатам

Представитель партии «Народ против коррупции» Виталий Федоров призвал членов Законодательного собрания Санкт-Петербурга воспитывать детей в любви и уважении к депутатам. Об этом сообщает «Фонтанка» в среду, 21 июня.
По данным издания, в ходе заседания парламента были заслушаны просьбы и жалобы представителей шести малых партий. Федоров подверг депутатов резкой критике, указав, в частности, что они опаздывают на работу.
Член «Коммунистов России» Михаил Машковцев обратил внимание ЗакСа на рост тарифов ЖКХ. Председатель регионального отделения партии «За женщин» Тамара Вашутина посетовала, что в Эрмитаже мало картин, написанных представительницами прекрасного пола.
В «Трудовом фронте» обвинили народных избранников в том, что те избраны меньшинством и не представляют интересов трудящихся. Также члены политобъединений раскритиковали качество очистки холодной воды.
18 апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий лишать мандатов региональных депутатов за плохую работу.