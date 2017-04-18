В Госдуме забраковали идею наказывать депутатов из регионов за плохую работу

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий лишать мандатов региональных депутатов за утрату связи с избирателями и прогулы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 18 апреля.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 28 декабря прошлого года. Его разработал Совет народных депутатов Орловской области.

Орловские законодатели предлагают обязать региональных депутатов поддерживать связь с избирателями, в частности, встречаться с ними не реже чем раз в полгода. Кроме того, в законопроекте идет речь о введении обязательного посещения заседаний как самого парламента, так и его комитетов. Пропуск возможен либо по уважительной причине, в числе которых командировка и болезнь, либо по согласованию с руководством.

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Заксы также планировалось наделить правом досрочно прекращать полномочия нарушителей. Авторы инициативы подчеркивали, что подобные ограничения уже действует для депутатов Госдумы.

В феврале депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Сергей Иванов внесли на рассмотрение Думы законопроект, позволяющий лишать членов Совета Федерации мандатом за пропуски заседаний и утрату связей с жителями регионов, которые они представляют. https://lenta.ru/news/2017/02/20/proguli/ В верхней палате парламента раскритиковали эту инициативу. https://lenta.ru/news/2017/02/21/mandaty_sovfed/

Год назад нижняя палата парламента приняла закон, позволяющий лишать депутатов полномочий за систематические прогулы и утрату связей с избирателями. Летом 2016-го на этих основаниях были прекращены полномочия Ильи Пономарева.

