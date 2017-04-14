Губернатор Ленобласти послал чиновников за похвалой в цирк

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал муниципальных чиновников адекватно воспринимать критику населения. Об этом сообщает интернет-издание 47news.ru в пятницу, 14 апреля.

«Если хотите, чтоб вас хвалили, вам надо было в цирк идти или в народные артисты. У нас тут не эстрада и не цирк, никто нас хвалить ни за что не будет», — заявил он на заседании ассоциации муниципальных образований Ленинградской области.

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Представители властей должны понимать, что критика со стороны жителей будет, пока есть «хоть одна дыра в асфальте», отметил он.

В марте Дрозденко высказал мнение, что попытки местных властей проявить себя не всегда удачны, признав, что их иногда «клинит». Так он прокомментировал историю со Светогорском, объявленным «городом без геев». Тогда он также отмечал, что власть в муниципалитетах стала более открытой.

В конце прошлого года губернатор попросил жителей Ленинградской области не жаловаться на его работу президенту России Владимиру Путину. Он призвал отправлять жалобы ему лично. Вместе с тем он посетовал, что его решения не критикуют депутаты законодательного собрания региона.