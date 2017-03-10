Губернатор Ленобласти нашел плюсы в неудачном креативе чиновников

Попытки местных властей проявить себя не всегда удачны. Такое мнение высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя историю с провозглашенным «городом без геев» Светогорском, сообщает интернет-издание Online47.ru в пятницу, 10 марта.

«Иногда местную власть "клинит". В итоге мы имели истории о том, что у нас памятник Ленину мироточит (на прошлой неделе мэр Светогорска Сергей Давыдов заявил, что в Выборге замироточил памятник вождю революции Владимиру Ленину — прим. «Лента.ру») и другие», — отметил глава региона.

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Вместе с тем он подчеркнул, что власть в муниципалитетах стала более открытой. Попытка «креатива» со стороны Давыдова привела к тому, что «город Светогорск теперь знают не только в Ленинградской области», добавил Дрозденко.

Накануне «Коммунисты России» потребовали уволить главу администрации Светогорска за слова о памятнике Ленину. «Пусть едет на Украину, где наверняка таких деятелей пристроят. Высказывания Давыдова похожи на издевательства над памятью Ильича», — сказал зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

1 марта Давыдов объявил приграничный с Финляндией Светогорск с населением около 15 тысяч человек свободным от геев. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что для рейда по выявлению представителей секс-меньшинств будут созданы специальные мобильные подразделения.

