Мэра Святогорска предложили уволить после слов о мироточении памятника Ленину

«Коммунисты России» потребовали уволить мэра Светогорска (Ленинградская область) Сергея Давыдова, который заявил о том, что памятник вождю революции Владимиру Ленину замироточил. Об этом сообщается на сайте партии в четверг, 9 марта.

«Давыдов должен быть отправлен в отставку и пусть едет на Украину, где наверняка таких деятелей пристроят. Высказывания Давыдова похожи на издевательства над памятью Ильича», — сказал зампред ЦК партии Сергей Малинкович. Он подчеркнул, что глава администрации Светогорска заявил о мироточении памятника ради самопиара.

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Малинкович посоветовал градоначальнику заниматься своей работой. «Уровень жизни в Светогорске отнюдь не высок, здесь масса социальных проблем, а Давыдов развлекается. Если бы Ленин плакал, он плакал бы, глядя на условия жизни населения в Светогорске!» — добавил он.

3 марта в эфире «Царьград ТВ» депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. На следующий день, по данным 47news.ru, мэр Светогорска заявил, что замироточил памятник Владимиру Ленину в Выборге.

1 марта Давыдов объявил приграничный с Финляндией Светогорск с населением около 15 тысяч человек свободным от геев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркивал, что в своих подсчетах не сомневается.