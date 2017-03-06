В РПЦ задумали проверить сведения о замироточившем бюсте Николая II

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о необходимости проверки сообщения о замироточившем бюсте последнего российского императора Николая II. Об этом написал в Facebook председатель Синодальный комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий.

«В случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях, связанных с церковью, презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны. Безусловно, требуется тщательная проверка этих явлений. Но до официального подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов: не принимай и не отвергай», — написал он.

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О произошедшем заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Епископ призвал воздержаться от издевок по данному поводу. «Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике, женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит», — отметил Панкратий.

4 марта Поклонская рассказала, что в Симферополе замироточил бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры. «Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения]», — заявила она.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились». Смотритель прокурорской часовни позднее сообщил, что, помимо бюста замироточили, несколько икон.

В РПЦ отказались комментировать данную информацию.