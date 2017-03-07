Церковная комиссия отказалась признать бюст Николая II мироточивым

В церковной комиссии заявили, что бюст Николая II и иконы в часовне при здании прокуратуры в Симферополе не мироточат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Симферопольской и Крымской епархии.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — отметили в епархии.

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Тем не менее комиссия рекомендовала священнику продолжить наблюдение и сообщить в случае появления следов мироточения.

Отмечается, что комиссия состояла из архимандрита Каллиника (Чернышева), протоиереев Николая Донецко, Богдана Северина, Иоанна Шимона и Иоанна Пристанского.

О мироточении бюста последнего русского императора 4 марта заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения]», — утверждала она.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились». Смотритель прокурорской часовни позднее сообщил, что, помимо бюста, замироточили несколько икон.

В РПЦ сначала отказались комментировать данную информацию, однако позже пообещали проверить ее.