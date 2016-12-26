Губернатор Ленобласти попросил жителей перестать жаловаться на него президенту

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил жителей не жаловаться на него президенту России Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает портал 47 news.

«А то получается, что для вас есть одна надежда — губернатор. Но чтоб он приехал, вы жалуетесь на него президенту», — сказал глава региона, призвав всех писать ему лично.

По его словам, авторы подобных обращений руководствуются следующей логикой: «Мы знаем, что вы можете решить эту проблему, но чтобы вы точно ею занялись, жалуемся, на всякий случай, выше». Он не уточнил, о какой именно проблеме шла речь.

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Губернатор также посетовал на отсутствие критики со стороны депутатов заксобрания. Парламентарии слишком быстро с ним соглашаются, и ему приходится дискутировать самому с собой. «Сразу заявлю, что у меня нет раздвоения личности, имею в виду, что смотрю на вопрос под разным углом», — пояснил Дрозденко.

12 декабря был опубликован рейтинг политической выживаемости губернаторов, составленный фондом «Петербургская политика» и холдингом «Минченко консалтинг». Губернатор Ленинградской области оказался в числе глав регионов, получивших оценку «пять с минусом».

Дрозденко руководит Ленобластью с 2012 года. В прошлом году он переизбрался на этот пост, набрав 82 процентов голосов избирателей.