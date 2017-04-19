Медведев призвал критиков работы правительства спуститься на землю

В ответ на обвинения депутатов Госдумы в слабой работе правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил, что кабмин действует в условиях санкций и низких цен на энергоносители. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Давайте опустимся на землю. Все! Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты — блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось», — обратился он к парламентариям в ходе ежегодного отчета правительства.

Глава кабмина предложил народным избранникам дать универсальный рецепт выхода из сложной ситуации, «если порулить готовы».

«А просто так эти разговоры никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней экономической конъюнктуры», — сказал Медведев.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая после отчета председателя правительства, раскритиковал деятельность министров, подчеркнув, что они работают «очень слабенько». По мнению парламентария, кризис в России продолжается углубляться, поэтому необходима смена кадрового состава правительства.

13 марта Евросоюз продлил действие санкций, включающих заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества некоторым гражданам России и Украины, на полгода.

Помимо этого пакета санкций, действуют ограничительные меры, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики (до 31 июля 2017-го). Кроме того, Брюссель продлил до 23 июня 2017-го запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, а также запрет на европейские инвестиции на территории полуострова.