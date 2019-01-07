Депутат Госдумы зачитал рэп и призвал «следить за базаром»

Депутат Госдумы Виталий Милонов записал рэп-композицию в поддержку исполнителей, чьи концерты отменяются. Видеозапись доступна на YouTube.

Ролик начинается с того, что депутат сидит в барбершопе и видит новость о задержании рэперов. После этого он решает «разобраться с этим» и едет в машине в свою приемную. В ходе песни Милонов поет, что не хочет быть позером или пропагандистом, но выступает против запрета концертов российских рэп-исполнителей.

«Не хочу рэп про геев и про наркоманов. Дальше пой свою музыку, но следи за базаром», — заключил свое рэп-высказывание политик. Клип завершается сценой, когда Милонова просят отменить рэп-концерт, в ответ на что он возмущается и рвет предоставленный ему документ.

В песне используется музыка из песни рэпера Хаски «Пуля-дура», а также демонстрируются кадры из его клипа.

«Так получилось, что с ребятами, в барбершоп, куда я хожу, они оказались рэперами. (...) Поговорили, пообщались — и в общем я сам бывший рокер, поэтому для меня это абсолютно естественно, когда речь идет о некой неформальной, живой музыке», — прокомментировал парламентарий свое решение, передает РИА Новости. Он добавил, что ему нравится, когда можно говорить о важных вещах «живым языком, понятным, без какого- то формализма».

За последние два месяца в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». Позднее президент России Владимир Путин осудил задержания рэперов и призвал действовать не грубой силой, а по-другому.

3 января телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года в образе «Киселева МС». «Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. (...) Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — зачитал он. Киселев также прокомментировал отношения между Россией и странами США и Евросоюза. «Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции», — заключил он.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!