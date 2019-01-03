Киселев зачитал рэп об итогах года

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года. Эпизод был показан в программе «Мастер смеха» на телеканале «Россия 1».

Журналист предстал в образе «Киселева МС» и поделился подробностями своей жизни. «Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. <...> Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — зачитал он.

Также телеведущий прокомментировал отношения между Россией и странами США и Евросоюза. «Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции», — заключил Киселев.

В завершение он пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который собирается провести в 2019 году.

28 декабря Киселев рассказал, что исполнит рэп-композицию в новогодней передаче на «России 1», и порекомендовал зрителям «держаться за перила». 2 декабря он зачитал рэп на стихи Маяковского, когда комментировал задержания музыкантов и отмены их концертов по стране. Телеведущий призвал «не кошмарить» исполнителей.

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