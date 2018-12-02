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Киселев зачитал рэп на стихи Маяковского

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Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о задержаниях музыкантов в России и отмене их концертов в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1». В программе он упомянул рэперов Хаски, Face, Басту и Элджея. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции, конечно же, был Владимир Маяковский. Образы Маяковского, рифмы и ритм — на зависть современным рэперам», — сказал Киселев и зачитал под бит отрывок из поэмы «Хорошо».

Телеведущий заключил, что задержание Хаски полицией «оказалось явно несоразмерным наказанием», а рэперов «не стоит кошмарить».

Ранее сообщалось, что в центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах России.

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