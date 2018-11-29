Хаски отменил выступления в шести городах

Музыкант Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, отменил концерты в шести городах. Об этом сообщается в группе музыканта во «ВКонтакте».

«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть», — говорится в сообщении.

Хаски отменил выступления в Волгограде, Вологде, Иванове, Нижнем Новгороде, Саратове и Ярославле. Он пояснил, что перенести концерты на другие дни невозможно, так эти даты заняты.

«Сорян, но я ***** [устал] воевать», — написал рэпер.

Концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске пройдут в декабре.

22 ноября после того, как краснодарский клуб отменил концерт музыканта без объяснения причин, Хаски попытался выступить перед фанатами, забравшись на крышу чужого автомобиля. В результате рэпер получил 12 суток административного ареста. 26 ноября адвокат Хаски сообщил об отмене ареста.

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