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Киселев собрался читать рэп в эфире «России-1»

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Дмитрий Киселев

Телеведущий Дмитрий Киселев исполнит рэп-композицию в новогодней передаче на «России-1». Об этом он сам сообщил изданию «Открытые медиа».

Сам журналист рекомендовал зрителям, которым предстоит увидеть шоу с его участием, «держаться за перила». Предполагается, что не только Киселев, но и другие известные личности выступят в эфире в качестве рэп-исполнителей.

Эксперимент пройдет в рамках проекта «Мастер смеха». Он нацелен на поиск малоизвестных юмористов, которые смогут представить свои таланты широкой публике в эфире федерального канала. Трансляция состоится 3 января.

Ранее Киселев в эфире своей авторской передачи «Вести недели» поддержал современных рэперов и зачитал под текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал футуриста предтечей современных поэтов.

Также телеведущий изъявил желание провести рэп-фестиваль в Коктебеле. По его словам, это мероприятие станет первым многодневным тематическим опен-эйром.

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