Путин порассуждал о сексе, наркотиках и протесте в рэпе

Президент России Владимир Путин рассказал, что его больше всего беспокоит в молодежной современной культуре, в том числе в рэпе. Об этом сообщает «Интерфакс» с заседания Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге в субботу, 15 декабря.

Проблему с запретами рэп-концертов в России поднял композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Вот вы сказали, что рэп и прочая современная [поп-культура стоит] на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и бог в помощь, пускай что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом», — высказался президент.

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При этом глава государства подчеркнул, что считает самым неэффективным и плохим методом воспитания молодежи различные запреты по принципу «хватать и не пущать». По его мнению, современную молодежную культуру необходимо направлять.

«Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное», — сказал Путин.

7 декабря первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на съезде «Единой России» назвал отмены концертов российских музыкантов глупостью.

За последние два месяца в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». 6 декабря российские рэперы выступили на круглом столе в Госдуме, посвященном срыву концертов.

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